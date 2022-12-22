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Интраназальная вакцина от коронавируса поступила в больницы Нижегородской области

Новая партия интраназальной вакцины (вводится через нос) от коронавируса поступила в медучреждения Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Telegram-канале.

«Отработана логистика и проведено обучение сотрудников медицинских организаций. Ковид никуда не исчез, хотя и снизил свою агрессивность»,— написал господин Мелик-Гусейнов. По его словам, вакцинация значительно снижает риск осложнений.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 103 жителей региона, сообщили в оперативном штабе РФ 22 декабря. С начала пандемии в области выявили 500,3 тыс. случаев заражения, скончались 11,8 тыс. пациентов.

Елена Ковалева

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