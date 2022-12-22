Росприроднадзор взыскал с Шуховского полигона ТБО 8 млн рублей задолженности

Суд по иску Росприродназора РФ взыскал с курганского МУП «Шуховский полигон ТБО» 8,23 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора.

Шуховский полигон занимается захоронением твердых коммунальных отходов. В нарушение требований природоохранного законодательства предприятие не внесло в полном объеме плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Из-за возникновения задолженности Росприроднадзор направил требование о ее погашении. Поскольку после этого предприятие не произвело платеж, ведомство обратилось в суд.