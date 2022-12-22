Контракт на содержание бывшей свалки в Челябинске вновь получила компания из Владимира

В 2023 году содержанием рекультивированной челябинской свалки снова будет заниматься компания «Баромембранная технология – сервис» из Владимира. Организация стала единственным участником и победителем соответствующего аукциона, поэтому контракт заключат по начальной цене – 150 млн руб. Итоговый протокол опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет содержать участок площадью более 770 тыс. кв. м. в том числе заниматься техническим обслуживанием системы сбора и очистных сооружений фильтрата и ливневых стоков, системы сбора и установки по утилизации биогаза. Летом исполнитель ухаживает за газоном и деревьями, зимой – убирает снег. Срок выполнения работы – до 20 декабря 2023 года. ООО «Баромембранная технология – сервис» выполняло работы по содержанию бывшей челябинской свалки в этом год. Стоимость контракта составляла 198,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На тот момент там хранилось 17,5 млн кубометров отходов на площади 74,5 га. В 2019-2021 годах прошел основной этап рекультивации свалки. Сейчас участок находится на биологическом этапе, рассчитанном на 15-20 лет.