Больше 800 млн рублей выделят для строительства спортивных объектов в Удмуртии в 2023 году

Больше 800 млн руб. направят в 2023 году на развитие спортивной инфраструктуры в Удмуртии. На эти деньги будет вестись строительство физкультурных объектов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин, на 2023 год поставлен план по развитию спортивной инфраструктуры в регионе. В частности, речь идет о строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов и ГТО-площадок. «Ожидаются долгожданные события — это и завершение долгостроя "Позитрон" в Сарапуле, и второй этап реконструкции стадиона "Локомотив" — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Будет сделан акцент на государственно-частное партнерство, а также на отработку концессионных инициатив. Расширение спортивной инфраструктуры — было, есть и остается главным вектором в развитии»,— прокомментировал господин Парахин.

Так, в рамках второго этапа капитального ремонта планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Локомотив». Такие объекты также появятся в Ижевске, поселке Балезино, в школах Сарапула и Можги. Завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Позитрон» в Сарапуле.

Кроме того, школьные стадионы построят в Ижевске при школах №5 и №16, в Глазове — № 1 и в Уве. Спортивно-оздоровительный центр появится в Шаркане, пройдет реновация стадиона в поселке Кез, построятся три ГТО-площадки и другие спортивные объекты.