В Таманском заливе ликвидируют последствия утечки мазута

В районе станицы Тамань в акватории Таманского залива вечером в среду 21 декабря произошла крупная утечка мазута, загрязненной оказалась береговая полоса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В результате утечки мазута площадь загрязнения на берегу Таманского залива составила около 500 кв. м, в акватории – 75 кв. м.

На месте инцидента были выставлены боновые заграждения, работы ведет бригада аварийно-спасательной службы «Экоспас». По данным краевого оперативного штаба, к утру 22 декабря акватория Азовского моря полностью очищена. В настоящее время продолжается очистка береговой линии, ее засыпали специальным сорбентом. Загрязненный грунт будет вывезен и утилизирован. Все работы планируется завершить до конца суток 22 декабря, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар