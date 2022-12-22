Из Самары в Южный город возобновится движение электробуса

Самарское МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) на собственные средства приобретет низкопольный электробус модели Е-420, произведенный на белорусском предприятии «Белкоммунмаш». Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Стоимость электробуса составляет 25,3 млн руб. Помимо этого ТТУ закупит две зарядные станции за 23,5 млн руб. Электробус рассчитан на эксплуатацию при температуре от -20°С до +45°С.

Электробус будет работать на маршруте №108 от губернского рынка до микрорайона Южный город. В настоящее время на этом маршруте задействованы автобусы большой вместимости. Средняя перевозка пассажиров в день составляет 516 человек. Ранее на маршруте №108 уже работал электробус в тестовом режиме.

Андрей Сазонов