В отношении «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» могут возбудить новое антимонопольное дело

Пермское УФАС усмотрело в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). Как сообщил во время пресс-конференции руководитель управления Александр Плаксин, УФАС заметило, что компания, занимающая лидирующее положение на топливном рынке региона (более 70%), резко увеличила стоимость дизельного топлива. По данным антимонопольного ведомства, с середины сентября цены на него в Прикамье выросли на 9,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Плаксин пояснил, что по этому поводу в УФАС поступило большое количество жалоб как в электронном виде, так и на горячую линию. «Стоит отметить, что цена дизельного топлива на бирже по сравнению с началом года практически не изменилась и сейчас составляет примерно 68 тыс. руб. за тонну, инфляция на нее не повлияла. При этом “Уралнефтепродукт” не закупает топливо на бирже, а заказывает на нефтеперерабатывающем заводе, однако цена выросла. Мы направили в компанию запрос, начали проводить все необходимые процедуры, которые предшествуют возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Безусловно, просматриваются признаки нарушения ст. 10 Закона о защите конкуренции и установление монопольно высокой цены. После завершения всех проверок будем принимать решение о возбуждении дела»,— заявил руководитель Пермского УФАС. Он подчеркнул, что УФАС «проверит все», в том числе колебание цен в течение года на сезонное дизельное топливо. «В последние несколько лет компания не понижала стоимость топлива при переходе с зимнего на межсезонное, а затем на летнее. Нас эта ситуация тоже беспокоит»,— заявил глава управления.

В феврале этого года Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» антимонопольное дело из-за резкого роста стоимости автомобильных бензинов в регионе в IV квартале 2021 года. Тогда цена на бензины АИ-92 и АИ-95 поднималась чаще раза в неделю, и в итоге они подорожали в среднем на 2,5 руб. за литр. В результате рост цен признали необоснованным, и компанию оштрафовали на 650 тыс. руб. В этом году, по словам господина Плаксина, цены на бензины в Прикамье остаются стабильными.