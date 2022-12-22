В Подмосковье из-за падения снега с крыши погиб ребенок

В подмосковном Красногорске в результате падения снега с крыши дома погиб ребенок. Следственный комитет (СК) по Московской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Старший помощник руководителя областного СК РФ Ольга Врадий сообщила ТАСС, что погибшему мальчику было 15 лет.

По предварительной информации, вечером 21 декабря мальчик находился на территории частного дома, с крыши которого на него упал снег. Врачам скорой помощи спасти ребенка не удалось.

Милена Костерева