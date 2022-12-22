Избран глава Юсьвинского округа

Главой Юсьвинского муниципального округа избран и. о. главы муниципалитета Николай Никулин. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За кандидатуру господина Никулина единогласно проголосовали депутаты местной думы. На эту должность также претендовала председатель комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Наталья Шидловская.

Николай Никулин исполнял обязанности главы муниципалитета с сентября 2022 года, после отставки прежнего руководителя округа Михаила Евсина.