Снег с дождем будет идти в Нижнем Новгороде весь день 22 декабря

Мокрый снег с дождем будет идти в Нижнем Новгороде в течение всего дня 22 декабря, сообщили в региональном управлении МЧС. Температура воздуха днем составит до -3°С, к пятнице 23 декабря потеплеет до 0°С.

Нижегородцев просят воздержаться от поездок по городу на личном транспорте из-за гололеда. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию на дороге, избегать резких торможений и ограничить скорость. Пешеходам советуют не подходить близко к фасадам зданий, потому что с крыш могут упасть снег и сосульки.

Анастасия Еремина