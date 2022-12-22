В Челябинской области вырос спрос на специалистов сферы энергетики

По сведениям на 22 декабря, с начала этого года в Челябинской области работодатели из отрасли энергетики разместили более 2 тыс. вакансий. Это на 41% больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщает по итогам исследования HeadHunter.

Диапазон зарплат в сфере энергетики в среднем по региону варьируется от 35тыс. руб. до 80тыс. руб. Почти каждая десятая вакансия в отрасли предполагает вахтовый метод работы. Самые высокие зарплаты предлагают машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки шестого разряда (от 120 тыс. руб.), сервисному инженеру (от 95 до 105 тыс. руб.) и начальнику службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (от 76,5 тыс. руб.).

В список наиболее востребованных специалистов в энергетике входят инженеры-энергетики, электромонтажники, инженеры-проектировщики, слесари и инженеры производственно-технического отдела. При этом работодатели из этой отрасли также предлагают работу спичрайтерам, юристам, контент-менеджерам, аналитикам и работникам из других сфер.