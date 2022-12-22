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Участники картеля на поставку запчастей для трамваев заплатили 3,5 млн рублей штрафов

Две челябинские компании и организация из Екатеринбурга оплатили штрафы за создание картеля на торгах по поставке запчастей для электротранспорта со скидкой 50%. Вместо 7 млн руб. в бюджет поступило 3,5 млн. Новые правила позволяют субъектам малого и среднего бизнеса в течение 20 дней оплатить половину назначенного антимонопольным органом штрафа, сообщает управление ФАС России по Челябинской области.

Этим правом воспользовались ООО «Челябтранссервис» и ООО «Арсенал-Т» из Челябинска и ООО «Новотех» из Екатеринбурга.

Ранее Челябинское УФАС России установило, что девять компаний организовали картель при участии в торгах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов в 2019-2021 годы. Их общий доход составил 32,7 млн руб. Организации использовали несколько схем поведения для заключения контрактов по максимальной цене. Так, в стратегии «вальс-карусель» участники заранее распределяли торги, подавали заявки, обеспечивая мнимую конкуренцию, а затем один из них делал минимальное ценовое предложение. Схема «таран» предусматривает активное устранение добросовестных участников торгов путем демпинга начальной цены. Также участники картеля подавали заявки с одних IP-адресов, использовали аналогичные номера телефонов и вели деятельность по одному адресу.

Челябинское УФАС назначило штрафы трем участникам картеля. В отношении еще шести организаций административные дела рассматриваются.

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