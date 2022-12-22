В Петербурге возбудили уголовное дело из-за состояния исторических солдатских казарм Семеновского полка

По материалам прокурорской проверки в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия) в отношении собственника исторического здания солдатских казарм ансамбля «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков» на Звенигородской улице из-за неудовлетворительного состояния здания. Сейчас в здании располагается БЦ «Звенигородская».

«Проверка прокуратуры показала, что собственник здания не обеспечил его сохранность, что привело в мае 2022 года к пожару. Возникшие в ходе происшествия повреждения кровли и отдельных конструкций усугубили состояние объекта культурного наследия»,- говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Стоимость восстановительных работ здания экспертиза оценивает в 5,8 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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