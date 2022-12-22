Владелец бывшего завода Kellogg на Кубани выкупит бизнес производителя печенья «Любятово»

ГК «Черноголовка» может стать покупателем бизнеса производителя завтраков и печенья «Любятово» — американской пищевой компании Kellogg, кубанский завод которой холдинг выкупил ранее. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Сообщается, что закрытие сделки намечено на начало 2023 года. Предполагаемая стоимость договора составит 6–7 млрд руб. по оценкам экспертов. В Kellogg и ГК «Черноголовка» ситуацию не комментируют.

Компания Kellogg работает в России с 2008 года и выпускает продукты под брендом «Любятово» на заводах в Воронеже, Пскове и Вязьме. На Россию приходится 1% всего бизнеса американской пищевой компании. По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Келлог Рус» зарегистрировано в 2009 году в Воронеже. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения, является основным видом деятельности предприятия. Правообладатель Kellogg зарегистрирован в Люксембурге. По итогам 2021 года выручка компании составила 13,9 млрд руб., чистая прибыль — 888,3 млн руб.

Реорганизация филиала предприятия в станице Северской Краснодарского края произошла в 2010 году. Кубанское ООО «ПК "Сухие завтраки"» присоединилось к воронежскому ООО «Крекер».

После начала спецоперации РФ на территории Украины предприятие приостановило инвестиции и поставки продукции в Россию. В частности, прекратились поставки чипсов Pringles (торговая марка принадлежит компании), которые не производят в РФ. Спустя девять месяцев с начала СВО запасы продукта исчезли с полок российских магазинов.

Анастасия Донскова

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