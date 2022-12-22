Прирост COVID-19 в Саратовской области опустился ниже 60 случаев в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, шесть из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса в регионе составило 301244, выздоровели с начала эпидемии 294694 пациента, в том числе 91 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Энгельсском районе (12), Саратове и Балашовском районе выявлено по девять новых случаев, в Балаковском — семь, Вольском — пять.

Среди новых пациентов один человек в возрасте до 29 лет, по 16 – 30-49 лет и 50-64 лет и 21 – 65 лет и старше.

Марина Ковалева