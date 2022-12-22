Березники может возглавить директор краевого ГКУ «Центр организации закупок»

Одним из кандидатов на пост главы Березников может стать руководитель ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года. Господин Светлаков проработал руководителем муниципалитета менее двух лет и объяснил уход с должности желанием проводить больше времени с семьей. Временно исполняющим полномочия руководителя Березников назначен замглавы администрации городского округа Михаил Шинкарев. Он будет руководить территорией до проведения конкурса на руководящую должность и голосования депутатов думы за нового главу Березников.

Прием документов от кандидатов на пост главы Березников пройдет с 27 декабря по 27 января 2023 года. Главу города выберут 8 февраля 2023 года.