Новосибирская «Сибирь» разгромила лидера конференции «Восток» КХЛ

«Сибирь» прервала серию поражений в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирцы разгромили лидера конференции «Восток – екатеринбургский «Автомобилист» – со счетом 4:0.

Матч прошел в столице Урала. «Сибирь» забивала в каждом из трех периодов. Голы на счету Владимира Бутузова, Никиты Короткова, а также двух легионеров – канадца Тревора Мерфи и словака Михала Чайковски.

«Авангард» в другом матче 21 декабря на выезде одолел астанинский «Барыс» со счетом 3:1. У омичей забивали Дамир Шарипзянов, Алекс Броадхерст и Сергей Толчинский.

После одержанных побед в турнирной таблице «Востока» «Сибирь» идет на третьем месте (53 очка), «Авангард» – на пятом (50 очков).

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Валерий Лавский