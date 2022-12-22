Жительницу Казани осудят за передачу своего ребенка третьим лицам

Ново-Савиновский райсуд Казани рассмотрит дело 33-летней жительницы, которую обвиняют в передаче своего ребенка третьим лицам (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В декабре 2020 года, как утверждают в ведомстве, женщина разместила в сети объявления о поиске новых родителей для своего новорожденного сына, причиной стало тяжелое материальное положение. Вскоре на это откликнулись двое жителей Пятигорска. В итоге стороны договорились о сделке и прибыли в Татарстан. Позже жители Пятигорска представили ложные сведения об отце в управление ЗАГСА Казани, а затем получили свидетельство об установлении отцовства. На следующий день женщина безвозмездно передала им все документы и своего ребенка, и они увезли последнего к себе.

"Ъ-Казань"