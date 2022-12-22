В Москве десятки авиарейсов задержаны или отменены, ожидаются пробки до девяти баллов

В московских аэропортах задержаны или отменены не менее 69 рейсов. Городские власти ожидают, что автомобильные пробки будут достигать девяти баллов из-за погодных условий. Ожидаются локальные задержки трамваев.

В Москве действует экстренное предупреждение по погоде из-за мокрого снега, дождя и гололедицы.

В Домодедово задержано 24 рейса, 7 отменено, во Внуково — 12 и 9, в Шереметьево — 13 и 4 соответственно, следует из данных «Яндекс Расписания». Вместе с тем все аэропорты утверждают, что работают штатно. Представители Внуково сообщили, что отмен рейсов именно по метеоусловиям нет. «Есть переносы рейсов по решению авиакомпании из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью»,— сообщил аэропорт «РИА Новости».

Дептранс Москвы ожидает, что вечером пробки будут достигать девяти баллов. Движение будет затруднено в основном в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. По данным «Яндекс Карт», пробки на 9:20 составляют шесть баллов. Дептранс отмечает, что из-за предновогодних праздников вечерний час пик начнется раньше обычного.

Леонид Уварчев