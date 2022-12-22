Холдинг «СДС» зарегистрировал в Кузбассе три сельскохозяйственные «дочки»

АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”» (ХК «СДС») зарегистрировало 20 декабря три новые компании со 100%-м участием – ООО «Крапивинское», ООО «Мариинское» и ООО «Тяжинское». Все три находятся в Кузбассе – соответственно в поселке Крапивинском, городе Мариинске и селе Усть-Серта.

По информации «СПАРК-Интерфакс», новые «дочки» специализируются на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Размер их уставных капиталов – 10 тыс. руб.

В основанный в Кемеровской области холдинг «СДС» объединяет угольные (АО «ХК “СДС-Уголь”»), строительные (ООО «СДС-строй») и другие компании.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова