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Доходы казны Ставрополья в 2022 году выросли на 26%

В текущем году доходная часть бюджета Ставропольского края увеличилась на 20,5 млрд руб., что на 26% больше, чем в прошлом году. План по доходам выполнен с превышением в 11%, сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

По информации правительства Ставрополья, доходы края в 2022 году составили 164,8 млрд руб., а расходы – 179,2 млрд. руб.

Министерство финансов отмечает, что перевыполнены планы по некоторым налогам. Эффективно сработали и меры экономической поддержки, в том числе перерасчет кадастровой стоимости земли для МСП. В текущем году было одобрено 1,2 тыс. заявок предпринимателей на снижение стоимости земли. Также в крае возросло количество самозанятых. Сегодня в регионе их уже 93 тыс. человек.

Анастасия Назарова

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