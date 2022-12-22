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ООО «Мовиста Регионы Пермь» получит в аренду от МУП «Пермгорэлектротранс» участки по льготной стоимости

Часть участков МУП «Пермгорэлектротранс» передадут в аренду концессионеру по модернизации трамвайной сети в Перми ООО «Мовиста Регионы Пермь» по льготной стоимости в 1 руб. за 1 га. Об этом сообщает Business Сlass.

На переданных участках разместится необходимая для модернизации трамвайной сети инфраструктура. «Концессионером будут внесены изменения в финансовую модель, что повлечет сокращение расходов бюджета на платежи по соглашению»,— сообщил первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин, выступая в гордуме Перми.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было заключено в начале ноября 2022 года. Согласно документу, до 2025 года планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.

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