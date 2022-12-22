Рейтинговое голосование может быть использовано для утверждения членов конкурсной комиссии по выборам томского мэра

Томская городская дума утвердила порядок проведения конкурса на пост мэра. Сессия муниципального парламента проходит 22 декабря.

Гордума рассмотрела вопрос «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Томска». Первоначально проект 16 декабря обсудила комиссия по регламенту и правовым вопросам. 20 декабря совет думы принял часть поправок, внесенных на заседании комиссии и затем представленных в аппарат думы.

В состав конкурсной комиссии войдут по семь представителей от губернатора Томской области и муниципального парламента. Квоту гордумы займут ее спикер, а также по одному представителю от партийных фракций и групп независимых депутатов.

«В случае, если число представителей политических партий, представленных в думе города Томска, и депутатских групп, созданных в гордуме города Томске, больше шести, то проводится отбор кандидатов для принятия решения о назначении членов комиссии. Отбор кандидатов осуществляется открытым рейтинговым голосованием – большинством голосов от числа присутствующих на собрании депутатов»,– говорится в итоговом варианте порядка о способе формирования конкурсной комиссии.

В настоящее время в томской гордуме работают представители семи партий. Кроме того, независимые депутаты сформировали три группы.

Как сообщил на сессии председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев, в гордуму поступили замечания прокуратуры, которые, по его мнению, не препятствуют утверждению порядка проведения конкурса. Они будут рассмотрены и учтены позже.

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Валерий Лавский