КамАЗ столкнулся с междугородним автобусом в Новосибирской области

В Новосибирской области столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ, три пассажира автобуса (дети в возрасте 10-11 лет), доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария, по данным автоинспекторов, произошла около 10:20 на «Чуйском тракте» (трасса Р-256). 50-летнний водитель автобуса Kia Grandbird, выполняющий рейс Толмачево-Барнаул, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, в том числе 27 детей. Трое из них получили травмы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следственные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.

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Илья Николаев