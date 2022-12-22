Депутат: Госдума не поддержит инициативу Курултая Башкирии об отстреле бездомных животных

Госдума не поддержит поправки к законодательству об ответственном обращении с животными, разработанными депутатами Курултая Башкирии, которые предложили приравнять бродячих собак за пределами муниципалитетов к диким животным, что позволит их отстреливать. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что бездомные собаки за пределами населенных пунктов «приносят значительный вред, уничтожая кладки и птенцов птиц, диких животных». Депутаты Курултая Башкирии отмечали, что с 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей.

«Позиция ГД, нашего комитета, моя личная, заключается в том, что у таких инициатив перспектив нет», — заявил Владимир Бурматов.

По законодательству сейчас эвтаназия здоровых животных запрещена.

Майя Иванова

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