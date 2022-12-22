Помещения в здании бывшей гостиницы «Россия» изъяли в пользу муниципалитета

Арбитражный суд Саратовской области изъял в пользу муниципалитета часть помещений в здании бывшей гостиницы «Россия».

Вчера было оглашено решение в отношении юридического лица и индивидуальных предпринимателей владеющий помещениями в историческом здании - объекте культурного наследия муниципального значения «Дом И.И. Зейферт…».

Комитет культурного наследия области в апреле этого года обратился в суд с иском об изъятии помещений, находящихся в памятнике, у их владельцев. Ведомство указывало, что собственники не проводили в должном объеме работы по сохранению здания, в том числе после обрушения и пожара, говорится в пояснении комитета.

Арбитражный суд удовлетворил требования чиновников в полном объеме и изъял помещения, расположенные в объекте культурного наследия, в собственность муниципального образования «Город Саратов» для последующей организации продажи с публичных торгов.

Решение оглашено только в отношении юридического лица и индивидуальных предпринимателей, решение в отношении физических лиц не принималось.

Марина Ковалева