В Ижевске после реконструкции начал работать Театр юного зрителя

В столице Удмуртии 21 декабря состоялось открытие Театра юного зрителя, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. ТЮЗ открыли спектаклем «Сказка про Емелю» для детей участников специальной военной операции из Удмуртии, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

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Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, здание пустовало двадцать лет. «И наконец-то благодаря нацпроекту "Культура" мы смогли не просто его реконструировать и вдохнуть новую жизнь, но и наполнить самым современным оборудованием. Здесь есть и звукозаписывающая студия, уникальные технические возможности сцены»,— подчеркнул господин Бречалов.

Работы в помещении велись с мая 2020 года. Зрительный зал спроектирован на 170 мест, но их количество может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от особенностей сцены на каждом конкретном спектакле. Кроме того, в здании ТЮЗа разместились столярный и бутафорский цеха, административные и складские помещения. Для полноценной работы труппы предусмотрены репетиционное помещение и несколько гримерных комнат.

Здесь также планируется открыть студию звукозаписи, проводить образовательные программы и запустить школу-студию по театральному искусству для разных возрастных категорий населения.