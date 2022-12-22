В Уфе семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Двое детей 14 и 16 лет в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, 37-летняя женщина в тяжелом состоянии — в ГКБ №21. 32-летний мужчина и 59-летняя женщина после осмотра медиков были отпущены домой, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Известно, что семья проживает в частном жилом доме по улице Большая Шелководная. При осмотре дома сотрудники компании «Газпром газораспределение Уфа» и управления гражданской защиты обнаружили промерзание вентиляционного канала.

Прокуратура Башкирии начала проверку. Надзорное ведомство намерено проверить качество работы ресурсоснабжающей организации, в том числе техническую диагностику газового оборудования и вентиляционных каналов.

Карина Мамаева

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