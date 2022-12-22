Житель Киргизии изменил личность, что приехать на заработки в Тюменскую область

В Тюменской области осудили 29-летнего жителя Киргизии, который полностью сменил имя, чтобы пересечь границу с Россией, в которой у него был пятилетний запрет на въезд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина был выдворен из страны еще в мае 2018 года. Ради заработков мужчина сменил личность и в апреле 2019 года пересек границу с Тюменской областью на автомобиле. Позже он вернулся на родину, а в апреле 2021 года прилетел в Пермь на самолете.

После задержания и установления реальной личности в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. Казанский районный суд приговорил его к восьми месяцам колонии-поселении.

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