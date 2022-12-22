В бывшей инвесткомпании Дмитрия Рыболовлева сменился гендиректор

ЗАО «Инвестиционная компания “Финансовый Дом”» сменило руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 19 декабря вместо Юрия Гаврилова, который возглавлял ЗАО с 2001 года, генеральным директором компании является Владимир Кузнецов.

Инвестиционная компания «Финансовый дом» 25 лет работала на рынке ценных бумаг. ЗАО управляло ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, занималось брокерским, депозитарным обслуживанием и инвестиционной деятельностью. Компания контролируется российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым.

Осенью 2021 года стало известно, что ЗАО «ИК “Финансовый Дом”» сворачивает деятельность. Топ-менеджмент компании создал новое юрлицо — ООО «ИК “Финдом”». Его основным учредителем выступает господин Гаврилов, владеющий 51% долей в уставном капитале общества, еще 49% принадлежит гендиректору «Финдома» Юрию Скудаеву. Компания начала работать в 2022 году и фактически продолжает дело ЗАО в части развития клиентского бизнеса.

У ЗАО «ИК “Финансовый Дом”» в ноябре этого года были аннулированы все четыре имевшиеся лицензии. По данным «Ъ-Прикамье», господин Рыболовлев планирует сохранить это юрлицо и использовать для благотворительных проектов в РФ, не связанных с коммерческой деятельностью.