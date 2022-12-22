В Туве возбуждено дело после смерти ребенка из-за отказа в госпитализации

Правоохранительные органы Тувы возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка после отказа в госпитализации. Об этом сообщили в прокуратуре, чьи материалы послужили основанием для возбуждения дела.

По данным надзорного ведомства, в мае 2022 года бригада скорой помощи доставила девочку в медицинское учреждение. По результатам осмотра ребенку было отказано в экстренной госпитализации в связи с отсутствием показаний. Спустя шесть девочку повторно доставили в больницу, где она скончалась.

«Прокуратурой с участием специалистов выявлены факты некачественного оказания несовершеннолетней медицинской помощи, в том числе неправильной диагностики в период с 2016 по 2022 гг. Медицинскими работниками не назначены и не проведены необходимые исследования, вследствие чего своевременно не диагностировано онкологическое заболевание», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Материалы проверяющие направили в следственные органы, которые возбудили дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Илья Николаев