Спикер гордумы Томска сообщил о недоступности ледяных горок для населения

Спикер думы Томска Чингис Акатаев сообщил, что в этом году в городе стало меньше ледяных горок. «Это связано с тем, что согласно новому законодательству, временно устанавливаемые ледовые горки отнесены к немеханизированным аттракционам. И теперь для горок выше 40 см необходима регистрация в Гостехнадзоре, а на большие горки нужно еще и сертификат безопасности получить», - сказал он. Господин Акатаев отметил, что для этого необходимо изготовить эксплуатационную документацию, информационные материалы , обеспечить работу операторов, осуществляющих эксплуатацию аттракциона.

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«Ситуация просто доведена до абсурда. Старинная русская забава – катание с ледяной горки – становится недоступной. УК, ТСЖ, ЖСК отказываются устанавливать горки во дворах, потому что штрафы за нелегальные горки составляют до 300 тыс. руб., а исполнить все требования и пройти регистрацию очень затруднительно. Кроме этого, за регистрацию аттракциона предусмотрена немаленькая пошлина», - отметил он.

Он призвал депутатов Госдумы от Томской области обратить свое внимание на эту проблему. «Сибирь, где снег некуда зимой девать, осталась без горок. Кроме того, уверен, что оборудованная по правилам даже самая большая горка будет безопаснее, чем склоны оврагов, на которые дети пойдут кататься, если не будет бесплатных горок в городе», - заявил спикер.

В прошлом этот году вопрос поднимался также на сессии заксобрания Красноярского края после жалоб жителей на то, что управляющие компании запрещают им во дворах строить ледяные горки. «Творится то, что напоминает плохое кино, когда злодей украл рождество. В Назарово люди построили во дворе снежную горку, но пришла управляющая компания и ее снесла. Когда и так не очень весело, а до Нового года чуть больше трех недель, вопиющая ситуация с горками, которые люди не могут построить, похожа на бред», — сказал на говорил тогда депутат Сергей Попов.

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Анна Егорова