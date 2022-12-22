Капитальные инвестиции обрабатывающих компаний Челябинской области выросли на 30%

В январе-сентябре инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности составили 91 млрд руб. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в опубликованном Банком России докладе «Региональная экономика».

Инвестиции в основной капитал металлургических предприятий Челябинской области выросли почти на треть, компаний по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 60%. Вложения компаний, выпускающих химические вещества и химические продукты, увеличились более чем на 80%.

В целом по стране наибольший рост инвестиций за девять месяцев отмечался в профессиональной, научной и технической деятельности, гостиничной отрасли, общепите и строительстве. В Банке России отмечают, что стимулом для повышения инвестиционной активности стали меры государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях.