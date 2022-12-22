Мнимого потерпевшего при нападении на ПГНИУ приговорили к обязательным работам

Ленинский суд Перми признал виновным в мошенничестве бывшего студента ПГНИУ Александра Калинина, незаконно получившего компенсацию в качестве пострадавшего при нападении на вуз. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Суд учел раскаяние обвиняемого и компенсацию им ущерба.

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Как установил суд, господин Калинин предоставил ложную информацию, что пострадал при нападении на кампус Пермского государственного национального исследовательского университета. Он обратился в медицинское учреждение и сообщил, что получил травму ноги, выпрыгивая из окна, хотя на самом деле в момент нападения отсутствовал на территории университета.

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб федеральным и региональным органам власти, а также администрации Перми и ПГНИУ на сумму 500 тыс. руб. Изначально Александр Калинин был признан потерпевшим по делу о стрельбе в университете, но в итоге стал обвиняемым по делу о хищении. Свою вину он признал полностью, часть полученной компенсации (300 тыс. руб.) вернул.

Нападение на Пермский университет произошло 20 сентября 2021 года. Студент юрфака Тимур Бекмансуров из охотничьего ружья ранил охранников, зашел в один из корпусов вуза, где продолжил стрельбу. Пострадали 47 человек, шесть из них погибли.