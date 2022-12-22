Рынок коммерческой недвижимости Васильевского острова получил допразвития за счет запуска ЗСД и активности девелоперов

Василеостровский район Санкт-Петербурга традиционно считался не самым востребованным среди инвесторов и брокеров, работающих с коммерческой недвижимостью. Спрос на стрит-ретейл здесь всегда был ниже, чем у «нецентрального Московского». Однако ситуация принципиально изменилась с запуском ЗСД, пишет «Деловой Петербург».

По объему сделок Василеостровский район за девять месяцев текущего года занимает четвертое место по востребованности. В Nikoliers уточняет, что на территории острова насчитывается 340 тыс. кв. м. качественной офисной недвижимости классов А и В (37 бизнес–центров). Средняя ставка аренды была на уровне 1265 руб. за 1 кв. м., что на 4–15% ниже, чем в других центральных районах.

«Наличие ЗСД, конечно, сделало остров более привлекательным, но в целом не является решающим критерием. Многие арендаторы не хотят зависеть от мостов. Все-таки не каждый среднестатистический арендатор может себе позволить ежедневную оплату проезда по ЗСД. И никто не отменял пробки на мостах внутри города, что важно для тех, чей рабочий график связан с частыми разъездами на автомобиле в течение дня»,— говорит Нелли Алейникова, директор департамента по работе с корпоративными клиентами компании Maris.

Наиболее привлекательной локацией остается у станции метро «Василеостровская», в меньшей степени арендаторы выбирают кварталы у «Приморской». На развитие прилегающих территорий в том числе повлиял запуск второго вестибюля станции метро «Спортивная». Со вводом «Горного института» оживет и зона в районе пересечения Большого пр. и 24–25–й линий, однако точных сроков ее открытия пока нет.

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