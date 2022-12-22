Главврачам пяти медучреждений Перми внесены представления из-за нарушений при работе с персональными данными

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения при работе с персональными данными в пяти медицинских учреждениях района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках надзорных мероприятий выявлено, что в городской поликлинике №7, краевой стоматологической поликлинике №2, городской детской клинической больнице №13, клинической медико-санитарной части №1 и городской детской клинической поликлинике №1 персонал не использовал поставленное программное оборудование, предназначенное в том числе для защиты персональных данных пациентов.

По итогам проверки прокурором руководителям медучреждений внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.