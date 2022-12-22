В Красноярском крае выявили махинации с жилищными субсидиями на 70 млн рублей

Полиция Красноярского края выявила масштабные хищения бюджетных средств, выделенных в качестве социальной выплаты на строительство жилья в рамках реализации государственной программы. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, предполагаемыми организаторами аферы являются 39-летний мужчина и 42-летняя женщина, которые вовлекли в свою преступную деятельность два десятка соучастников — жителей Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

На них изготавливались фиктивные документы о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий. После этого данные граждане направляли подложные бумаги в государственное учреждение для принятия решения о получении субсидии. По версии полиции, за период с 2018 по 2022 год преступная группа незаконно получила более 71 млн руб. По факту никаких жилых домов построено не было.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

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Илья Николаев