«Пермглавснаб» займется строительством жилья в Краснокамске

«Пермглавснаб» займется жилищным строительством в Краснокамске, сообщил гендиректор предприятия Владимир Занин во время интервью «Ъ-Прикамье». Земельный участок в Краснокамске площадью около 4 тыс. кв. м компания выиграла на торгах, проведенных администрацией Краснокамского городского округа в ноябре. Территория расположена в центре Краснокамска, на ул. Карла Маркса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«”Пермглавснаб” решил заняться строительством в Краснокамске, поскольку этот город стал местом приложения сил компании: здесь расположен не только Краснокамский ремонтно-механический завод, совладельцами которого мы являемся, но и краснокамский завод “Нефтегормаш”, приобретенный нами недавно»,— пояснил господин Занин. Сейчас проект жилого комплекса в Краснокамске находится на начальной стадии: девелопер формирует квартирографию будущего объекта, рассчитывает объемы строительства, качество жилья и уточняет рынок, добавил гендиректор «Пермглавснаба».

Группа «Пермглавснаб» занимается строительством жилья, а также развивает машиностроение. В этом году компания сдала в эксплуатацию в краевом центре ЖК на ул. Муромской, 24а, на ул. Овчинникова, 19, и на ул. Водников, 59. Как указано на сайте «Пермглавснаба», сейчас компания продает жилье в ЖК «Морской Лев» на ул. Подводников, 20, а также на ул. Сибирской, 35, и на ул. Муромской, 24а. Машиностроительные активы холдинга включают Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ, группа владеет контрольным пакетом акций), инжиниринговую компанию «Механика», завод «Неотех», краснокамский завод «Нефтегормаш».