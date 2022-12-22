Следственный комитет возбудил дело после массового заболевания школьников в Красноярском крае

В закрытом городе Железногорске Красноярского края возбуждено уголовное после массового заболевания учащихся лицея №103. Дело расследуется по статье Уголовного кодекса об оказании некачественных услуг (ч.1 ст. 238 , сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в период с 13-го по 20 декабря в медицинское учреждение с симптомами кишечной инфекции в обратилось 30 школьников. Все лицеисты питались в школьной столовой. В настоящее время работа пищеблока приостановлена, дети обучаются дистанционно. Никто из учеников после обращения в медицинское учреждение не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Красноярская прокуратура проводит комплексную проверку в связи с инфекционным заболеванием учащихся. По данным ведомства, питание в лицее, в котором в настоящее время также обучаются ученики средней школы №100, в соответствии с заключенным контрактом организует ООО «Аквариум». Аналогичные контракты заключены еще с шестью образовательными учреждениями ЗАТО Железногорска. Как указывается в сообщении прокуратуры, при обследовании у 15 заболевших школьников и одного работника ООО «Аквариум» выделена бактерия сальмонеллеза.

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Илья Николаев