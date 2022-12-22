Стоимость аренды здания для музея PERMM в 2023 году выросла на 2 млн рублей

Музей PERMM и холдинг «Сатурн-Р» заключили договор о продлении на год аренды здания, где располагается культурное учреждение. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказала директор PERMM Наиля Аллахвердиева. Она добавила, что стоимость аренды увеличилась с 16 до 18 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей современного искусства PERMM располагается в торговом центре компании «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина, 24, с 2013 года. Предполагалось, что музей будет находиться здесь временно, до окончания реконструкции здания бывшего Речного вокзала, которое PERMM занимал ранее. Однако в 2017 году краевые власти передали здание Речного вокзала под мультимедийную патриотическую выставку «Россия — моя история». После чего для размещения музея рассматривались различные альтернативные площадки, однако ни один из этих проектов не был завершен.