Альбомы декабря

Leftfield «This Is What We Do»

Дуэт Leftfield относится к тому же ряду строителей современной британской электронно-танцевальной музыки, что и Fatboy Slim, The Prodigy, Orbital, The Chemical Brothers и Underworld. При этом «This Is What We Do» — всего лишь четвертый альбом в их более чем 30-летней истории. Из состава, записывавшего первый альбом Leftfield «Leftism» (1995), на запись нового альбома пригласили поэта Лемна Сиссея, и в песне «Making A Difference» он читает именно как поэт, а не как рэпер. В роли приглашенной модной звезды — Гриан Чаттен из ирландской пост-панк-группы Fountaines D. C., его позвали за тем же, за чем в «Open Up» когда-то понадобился Джон Лайдон,— качественно покричать в тягучем, насыщенном грувом номере для танцполов. Он называется «Full Way Round». Под брендом Leftfield создатель группы Нил Барнс освежил в памяти рейверов все основные паттерны танцевальной электроники, но важнее было решение его личной задачи — вытащить самого себя за волосы из депрессии, вызванной разводом и раком кишечника. Обычно люди, проходящие через такие травмирующие события, не записывают столь оптимистичные альбомы. Может быть, Нил Барнс такой вообще один.

Издатель Virgin Music

leftfieldmusic.com

Black Midi «Hellfire»

Третий альбом английской группы Black Midi вышел еще летом, но почему бы не вспомнить о нем в обзоре, закрывающем год? Едва ли много было во второй его половине записей, в которых эксперимент, экспрессия и доступность сочетались в пропорции, близкой к идеальной. За страсть к отточенной инструментальной работе Black Midi относят к прогрессив-року, за бьющую через край энергию с нотами истерики — к постпанку. Трек «Sugar/Tzu» настраивает на салонный джаз, но очень скоро он оборачивается скоростным прогрессивом. Black Midi хороши на всех скоростях, и какой-нибудь сумасшедший хардкоровый кусок может мгновенно перетечь в танго или хиппи-балладу с поддержкой саксофона. При этом стоит иметь в виду, что музыканты не зациклены на виртуозности. Лидер группы Джорди Грип утверждает, что музыка для Black Midi — прежде всего забава: «Мы просто делаем какие-то глупости и каким-то образом зарабатываем этим на жизнь». Но эти глупости тщательно просчитаны. По точному замечанию журналистов Pitchfork, их композиции кажутся не столько аранжированными, сколько спаянными под невозможными углами в соответствии с точными расчетами авиационных инженеров.

Издатель Rough Trade

bmblackmidi.com

Гуша Катушкин «Фантастические существа»

Вся творческая жизнь сонграйтера Гуши Катушкина (настоящее имя — Сергей Колесников) была доказательством отсутствия границ между Украиной и Россией. В его мире их не было: он сочинял песни в родном Белгороде, записывал в Харькове, стихи своего главного хита «Эхо тысячи вокзалов» взял у одессита, а гастролировал одинаково активно в обеих странах на площадках разного калибра. Теперь какой город из его биографии ни возьми — попадешь в населенный пункт из сводок новостей. Однако альбом «Фантастические существа» не стал прямым откликом на эти новости, он буквально соответствует названию. В текстах возникают единорог, кентавр-цыган, небелый нелебедь, перечеркнутый пес, высоковольтный соловей — и в финале динозавры. «Вы вовсе и не вымирали, а так, вероятно, вздремнули»,— поет Гуша Катушкин, но звучит это так же романтично и печально-задумчиво, как и весь альбом, и в его мире эти самые динозавры могут оказаться и метафорой времени, повернувшего вспять, и просто красивым образом чуть ли не из детской поэзии. В это сложно поверить, но столь тонкая, даже хрупкая запись родилась летом 2022-го в Харькове. Документы времени могут быть разными.

Издатель Гуша Катушкин

vk.com/gooshakatooshkin

Clutch «Sunrise On Slaughter Beach»

Как и многие альбомы, вышедшие в 2022 году, «Sunrise On Slaughter Beach» группы Clutch задумывался как реакция на изменения, которые повлекла за собой пандемия COVID-19. Результат оказался интереснее. Альбом, который должен был стать выходом из депрессии, показал способность одной из лучших гитарных групп США находить новые краски для консервативного жанра. Собственно, за это их и любят поклонники, и предыдущий альбом Clutch «Book Of Bad Decisions» (2018) занял первое место в хард-роковом чарте Billboard именно благодаря разнообразию звука внутри стандарта. А в «Sunrise On Slaughter Beach» Clutch вышли за его рамки еще дальше. Альбом набирает полную свою силу в середине, когда в хоррор-треке «Nosferatu Madre» проступают черты Kiss, а в следующем номере «Mercy Brown», который подошел бы Оззи Осборну, появляется женский бэк-вокал. В стоунер-роковом боевике «Skeletons On Mars» слышен терменвокс, а закрывающему альбом паб-роковому номеру «Jackhammer Our Names» свойственен почти оперный пафос. «Sunrise On Slaughter Beach» — отличная точка входа в каталог Clutch для новичка, да и для первого свидания с тяжелым роком как таковым он тоже подойдет.

Издатель Weathermaker

pro-rock.com

«Черный кофе» «Слезы дождя»

Бесконечные гастроли «Черного кофе» с «Владимирской Русью», «Листьями» и прочими хитами сформировали музыкальный вкус целого поколения, но позже, в 1990-е, подобно многим отечественным хард-рокерам, вместо того чтобы строить фан-базу на родине, лидер группы Дмитрий Варшавский бросил все силы на завоевание Америки. Проиграл, вернулся — и так ничего сравнимого с хитами 1980-х больше не сочинил. Формально говоря, «Черный кофе» занимает в России нишу «христианского металла», но более эффективно к профильной аудитории в России обращается «Алиса». Звук у «Черного кофе» от альбома к альбому становится все более плоским и архаичным, стихи Дмитрия Варшавского не выдерживают сравнений с временами его сотрудничества с Александром Шагановым, а когда музыкант берется за Сергея Есенина или Владимира Высоцкого, получается скорее шансон, нежели «светлый металл». Но и тут неувязочка — тему Высоцкого с электрогитарами уже закрыл Григорий Лепс. Возможно, лидеру «Черного кофе» стоило бы посмотреть совсем в другую сторону. Куда-нибудь в сторону Clutch.

Издатель «Мороз Рекордс»

vk.com/varshavskiyblackcoffee

Нина Хаген «Unity»

Последние 12 лет бабушка немецкого панка тянула лямку на инерции альбома «Personal Jesus», составленного из очень эффектных, но все же кавер-версий. Альбом «Unity» — это полная перезагрузка всего мифа. Сложно сказать, что она там использует, биодобавки, стволовые клетки или кровь младенцев, но альбома такой поражающей молодой силы в этом году не было ни у кого из ветеранов. Первые три песни — классическая, как шахматная партия, последовательность ходов. За среднетемповым синтезаторным зонгом «Shadrack» идет разухабистый панк-номер «United Women Of The World», в записи которого приняла участие Лиз Митчелл из группы Boney M (да-да, она все еще поет!). Затем — резкий уход в даб в песне «Unity», записанной с участием Джорджа Клинтона, и стандарт «16 Tons», который Нина Хаген пересобрала в нижней, том-уэйтсовской части своего вокального диапазона. Еще из шок-контента — немецкоязычная версия «Blowin’ In The Wind» Боба Дилана и дуэт с Бобом Гелдофом. Несмотря на интернациональный состав участников, по настроению это очень немецкий альбом. «И люди эти все живы, и страна такая есть на карте» — кажется, именно это пытается сообщить нам великая певица.

Издатель Groenland

groenland.com

Ноггано «Палец на отсечение»

«Меня Баста удивил своим тотальным молчанием»,— сказал в одном из недавних интервью Noize MC (Минюст признал его иноагентом), отвечая на вопрос журналиста о том, кто из коллег разочаровал его в 2022 году. Но, может быть, он не знал, что Баста, он же Василий Вакуленко, был погружен в работу над новым альбомом еще одного своего альтер эго — Ноггано. Спустя пять лет после 35-трекового полотна «Лакшери» Ноггано вернулся с альбомом «Палец на отсечение», в котором меньше песен, но есть, например, неподъемная семиминутная рэп-басня «Попугай». Василий Вакуленко — тонкий наблюдатель-антрополог, блестящий стилизатор и мастер сочинять привязчивые припевы, такие как в новых песнях Ноггано «Путаны» и «Неудачник». Но когда в 2022 году поэт тратит так много времени на криминально-тюремную лирику, поневоле ждешь истории о том, как к лирическому герою прилетит вербовщик в голубом вертолете и предложит смыть грехи кровью. А он все не прилетает. И весь сторителлинг Ноггано по итогу имеет к сегодняшней жизни такое же отношение, как истории про пиратов Карибского моря.

Издатель Gazgolder

gazgolder.com

Тодд Рандгрен «Space Force»

В представлении отечественного меломана продюсер и мультиинструменталист Тодд Рандгрен всегда был «музыкантом для музыкантов», именем из рок-энциклопедии, которое не вызывало в памяти никакой конкретной мелодии, а только служило одним символов эпохи классического рока. Судя по списку участников записи нового альбома «Space Force», этот статус неизменен. На дуэты с Рандгреном потратили свое время Адриан Белью (экс King Crimson), Риверс Куомо (Weezer), Нил Финн (Crowded House), The Roots, Стив Вай, Томас Долби, Рик Нильсен (Cheap Trick), иракско-канадский рэпер Нарси и английский поп-вундеркинд Алфи Темплман. Трек «Your Fandango» записан с дуэтом Sparks в честь 50-летия его дебютного альбома, продюсером которого был Рандгрен. Большая часть произведений выросла из демозаписей незаконченных или забытых песен, которые присылали коллеге его партнеры по дуэтам. В итоге альбом получился крайне разнообразным и полным созидательной энергии, даром что на слух не очень понятно, что именно на каждом конкретном треке делает человек, чье имя стоит на обложке.

Издатель Cleopatra Records

cleorecs.com

OID «Stern Gaze Of Abyss»

Недавно мы писали о совместном альбоме московского продюсера Андрея Оида и рижского поэта Сергея Тимофеева — а вот полноценный сольный труд электронщика: «Stern Gaze Of Abyss». Формально это EP, всего четыре произведения, однако на дистанции 20-минутного релиза Андрей Оид (настоящее имя — Андрей Антонец) добился вполне эпичного ощущения. EP открывается треком «Солдат», за ним следуют «Темные времена», третьей идет вещь «„Войну и мир", пожалуйста» и закрывает релиз заглавное произведение с ницшеанским заголовком «Бездны строгий взгляд». В треках практически нет вокала, нагруженного смыслом, и весь эмоциональный эффект достигается за счет семплов и синтезаторных фактур. Наверное, Оид не первый, кто семплирует, например, колокола, однако делает он это к месту. Атмосфера преддверия апокалипсиса передана в этой записи довольно очевидными средствами, но автор использует их без присущего отечественной музыке нарочитого драматизма. «Stern Gaze Of Abyss» — неплохой эмбиент-саундтрек для какой-нибудь пятой-десятой «Дюны». Может быть, и доживем.

Издатель OID Records

https://oid.lnk.to/sterngazeoftheabyss

Света Бень, Галя Чикис «Прием!»

Галя Чикис (Chikiss) живет в Берлине, Света Бень (экс-«Серебряная свадьба») — в Минске, но это, как пишут в соцсетях, не точно. Да и так ли важно в эпоху дистанционной работы и быстрого интернета, кто где записывает свои дорожки. Каждая из девушек завоевала уважение меломанов своими прошлыми работами, которые никак стилистически друг с другом не пересекались. Чикис — андерграундный электронный продюсер, Бень — центральная фигура распавшегося панк-кабаре. Их альянс начался в 2021 году с апокалиптичного поп-трека «Зеркальный шар», записанного в колоритном берлинском подвале. А в 2022-м сочетание этих двух индивидуальностей дало целый альбом о поиске ответа злу. Песни вроде «Черных бидонов» и «Самого злого» рассказывают о человеке в историческом шредере вполне натуралистично и буквально, резюмируя: «Чтобы выжить, мне надо все это забыть». В лучшей песне альбома, «Не печалуйся», Света Бень использует привычную ярмарочную форму, но, несмотря на удобное для коллективного пения устройство, разговор здесь о том, что каждый ведет свой неравный бой в одиночку и каждого упакуют в отдельный мешок.

Издатель Света Бень, Галя Чикис

vk.com/chikiss

