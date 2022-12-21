Мобилизованный из Троицкого погиб на спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 32-летний мобилизованный из поселка Троицкий (Свердловская область) Кирилл Решетников, пишет E1.ru со ссылкой на главу Талицкого городского округа Александра Толкачева.

Кирилла Решетникова призвали в рамках частичной мобилизации 3 октября, а 15 декабря стало известно о его гибели. С военнослужащим простились в среду, 21 декабря. У него остались супруга и сын.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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