Проект — просто космос

Компания «Галатэя» столичного бизнесмена Евгения Гудова планирует возвести в центре Перми планетарий. Объект может разместиться ниже жилого дома по ул. Петропавловской, 77, через дорогу от ТРК Imall Эспланада. По сведениям «Ъ-Прикамье», проект поддерживают краевые власти. Сегодня пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит заявление краевого Агентства инвестиционного развития по установлению специальной зоны на площадке под планетарий. Эксперт считает проект потенциально интересным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», столичная компания «Галатэя» предложила пермским властям построить в краевой столице планетарий. Проект курирует Агентство инвестиционного развития (АИР). Объект может быть построен на пересечении улиц Петропавловской и Попова, через дорогу от ТРК Imall Эспланада, ниже жилого дома по ул. Петропавловской, 77. Под планетарий рассматривается территория в 2,4 тыс. кв. м, расположенная в территориальной зоне общего пользования (скверы, бульвары) ТОП-1. В четверг 22 декабря пермская комиссия может рассмотреть заявление АИР по установлению на этом участке зоны, подходящей для строительства планетария (зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1). Вопрос по участку внесен в повестку заседания комиссии.

Планируется, что проект «Галатэи» примет участие в отборе на получение статуса приоритетного инвестиционного. В случае присвоения этого статуса инвестор получит участок в аренду без торгов (по льготной ставке 1 руб. за 1 га на три года), налоговые преференции и административное сопровождение. В возведение планетария может быть инвестировано свыше 100 млн руб. Как рассказал источник, близкий к мэрии, участок под планетарий находится в муниципальной собственности.

Связаться с руководителем и владельцем ООО «Галатэя» Евгением Гудовым не удалось — он не ответил на телефонные звонки и сообщения в соцсетях. В его офисе подтвердили интерес к строительству планетария в Перми, но не стали раскрывать детали, так как проект находится на стадии рассмотрения. В региональном минэке заметили, что заявка на присвоение проекту статуса приоритетного не поступала.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «Галатэя» учреждено в Москве в 2010 году предпринимателем Евгением Гудовым. Общество занимается деятельностью музеев. Господин Гудов владеет еще тремя питерскими компаниями: «Арт-технологии» (аренда и управление недвижимостью), «Планетарий» (деятельность музеев) и «Интеллектуальные системы» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). Как сообщал ранее «Ъ», «Арт-технологии» управляет в Санкт-Петербурге креативным пространством «Люмьер-холл» и является организатором выставок «Ван Гог — ожившие полотна» и «Айвазовский — ожившие полотна». По данным asninfo.ru, в 2017 году эта компания запустила крупный планетарий в Петербурге, в здании бывшего газгольдера на Обводном канале, 74. Инвестиции в проект составили 320 млн руб. Компания Евгения Гудова также собирается обустроить планетарий в историческом здании тюменской бани, сообщал «РБК-Тюмень». В сентябре инвестор представил рендеры будущего планетария в Тюмени.

В Перми есть действующий планетарий, расположенный в Мотовилихинском районе по бульвару Гагарина, 27a. Рядом, у Северной дамбы, располагается сквер «Парад планет». Пермский планетарий построен в 1968 году. В 2008-м в нем провели капитальный ремонт, получили современную цифровую технику и солнечный телескоп Coronado, позволяющий наблюдать процессы на поверх­ности Солнца. С весны 2012 года начал работать мобильный планетарий. Репертуар учреждения насчитывает до 160 тематических лекций.

Согласно отчету о деятельности МАУК «Пермский планетарий» за 2021 год, сумма доходов от оказания платных услуг составила 10,1 млн руб. Общее количество потребителей 100,4 тыс. чел.

Источник в мэрии сообщил «Ъ-Прикамье», что в случае строительства еще одного планетария муниципальное учреждение продолжит работу.

Пермский инвестор в области развлечений и отдыха, учредитель ООО «Пермский Центральный парк развлечений им. М. Горького» Рашид Габдуллин считает, что проект создания современного планетария имеет большой потенциал. «Это experience and entertainment — развлечение и познания, то есть в принципе правильная идея с точки зрения сегодняшних трендов. Такой проект может дать много контента для совершенно разной аудитории»,— считает гос­подин Габдуллин. Современные технологии, используемые в таких проектах, позволяют создать эффекты дополненной реальности и уникальную, более зрелищную картину, в отличие от традиционных планетариев.

Евгения Ахмедова, Ирина Суханова