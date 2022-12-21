Тамбовского депутата от КПРФ Артема Александрова оштрафовали за встречу с гражданами

Тамбовский районый суд вышес 15 тыс. руб. штрафа депутату городской думы Тамбова Артему Александрову (фракция КПРФ) за проведение встречи с гражданами со ссылкой на нарушение ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил сам господин Александров в своем telegram-канале.

Суд признал господина Александрова виновным в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Ему вменили в вину «проведение публичного мероприятия в период действия режима повышенной готовности» — так полиция и суд расценили встречу парламентария с жителями поселка Строитель 19 августа.

Как сообщил сам депутат, он считает решение суда «политическим», не согласен с ним и не намерен прекращать «работу с населением». Господин Александров считает, что «режим повышенной готовности не соблюдается самой же властью — летом каждую неделю проводились всевозможные фестивали, а сейчас — митинги (с поддержкой спецоперации.— «Ъ-Черноземье»)».

«Власти нужен этот режим для запрета неугодных ей мероприятий и для привлечения неугодных ей лиц, это чисто политический инструмент. Моя логика проста, как депутат я не просто могу, а обязан встречаться с гражданами»,— заявил коммунист

Сергей Калашников

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