СМИ: Столтенберг может занять пост главы МВФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может занять должность главы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом со ссылкой на источник в НАТО сообщил в среду норвежский телеканал ТV2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Terje Bendiksby / NTB, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Terje Bendiksby / NTB, Reuters

По информации ТV2, назначение господина Столтенберга на новую должность может состояться после того, как закончится срок его полномочий на посту главы НАТО. В марте лидеры стран НАТО в ходе саммита приняли решение о продлении мандата Йенса Столтенберга — он останется генсеком альянса до 30 сентября 2023 года.

Йенс Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии. Он занимает пост генсека НАТО с октября 2014 года. 4 февраля правительство Норвегии сообщало, что господин Столтенберг возглавит Национальный банк Норвегии после того, как в конце сентября 2022 года истечет срок его полномочий в НАТО. 24 марта на саммите НАТО в Брюсселе господин Столтенберг согласился остаться еще на год на посту генерального секретаря альянса.

С 1 октября 2019 года должность директора—распорядителя МВФ занимает Кристалина Георгиева. Срок ее полномочий истекает в 2024 году.

Милена Костерева