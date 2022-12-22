За размещение кладбища на частной земле теперь полагается компенсация

Верховный суд РФ (ВС) защитил права собственника земли, часть которой была незаконно использована под кладбище. Пайщики ЗПИФ «Михайловский-Рентный» владели с 2010 года участком земли в Новой Москве площадью 72,6 тыс. кв. м на правах долевой собственности. Рядом находилось Рудневское кладбище, переданное в управление ГБУ «Ритуал» с 2018 года по распоряжению департамента имущества Москвы.

В августе 2018-го ООО «Управляющая компания "Михайловский"» (УК), управляющее активами ЗПИФа, обнаружило, что 17,43 тыс. кв. м на их земле заняло кладбище. Но иск УК к департаменту на 28,5 млн руб. убытков суды отклонили, посчитав, что ведомство разрешение на захоронения на участке не выдавало, а убытки и вовсе нужно требовать с Роспотребнадзора. К тому же захоронения начались еще с 1980 года, задолго до регистрации прав собственности, поэтому срок исковой давности пропущен.

УК пожаловалась в ВС. Дело передали в экономколлегию, которая отменила все решения и направила дело на новое рассмотрение. Сегодня, 21 декабря, ВС опубликовал свое решение по делу.

В нем коллегия пояснила, что в силу закона занятая захоронениями часть участка не может быть освобождена от них, использование земли собственником в итоге тоже становится невозможным. Следовательно, истец теперь «фактически лишен своего имущества», подчеркнуто в решении. А поскольку изъять имущество в пользу государства можно только через суд и специальную процедуру, то отказ в иске УК о возмещении убытков «нарушает конституционный принцип справедливости и лишает истца возможности восстановить его нарушенные права», указал ВС.

Кроме того, Конституционный суд в постановлении №16-П от 22 июня 2017-го отмечал, что любой риск ошибки, допущенной органом власти, «должно нести государство, и ошибки не должны устраняться за счет заинтересованного лица».

Срок давности при этом не пропущен, так как он не распространяется на нарушения, не связанные с лишением владения, а кладбищем занята только часть участка истца, отметила коллегия. ВС разъяснил, что при новом рассмотрении суд должен обсудить надлежащий способ защиты нарушенного права УК (в том числе о разделе, выкупе участка и возмещении убытков), а при необходимости провести экспертизу, чтобы установить факт продолжения захоронений на земле.

Екатерина Волкова