«Молот» обыграл «Омские крылья»

Хоккеисты пермского «Молота» начали последнюю в этом году серию домашних игр. Первым соперником стали «Омские крылья». В упорной борьбе подопечные Сергея Бердникова взяли вверх со счетом 3-2. В первом периоде хозяева повели 2-1, второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьи команды обменялись голами. В составе «Молота» забили Максим Веревкин, Дмитрий Белохонов и Константин Пархоменко.

«Молот» переместился на 15 место в турнирной таблице и следящий поединок проведет дома с новокузнецким «Металлургом» 23 декабря.