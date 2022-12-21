Суммарная задолженность по зарплате за ноябрь выросла на 16,4%

Суммарная задолженность по зарплате в России на 1 декабря 2022 года составила 1,029 млрд руб., следует из данных Росстата. За ноябрь суммарная задолженность увеличилась на 145,3 млн руб., или на 16,4%.

«На 1 декабря 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1028,8 млн руб. и по сравнению с 1 ноября 2022 года увеличилась на 145,3 млн руб. (на 16,4%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)»,— сообщает Росстат.

Больше всего задолженности по зарплате в обрабатывающих производствах (41,8% от общей задолженности) и строительстве (25,0%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 644,5 млн руб. (62,6%), 2021 году — 113,6 млн руб. (11,0%), в 2020 году и ранее — 270,7 млн руб. (26,3%).

Мария Федотова