Рустам Минниханов сможет дважды избираться главой Татарстана после изменения конституции республики

Согласно проекту поправок в Конституцию Татарстана, одно и то же лицо не сможет избираться на должность главы республики более двух сроков. В действующей редакции был установлен запрет на избрание президентом Татарстана «более двух сроков подряд».

Вместе с тем, в представленном проекте (внесен сегодня в Госсовет), оговаривается, что к действующему руководителю региона нововведение применяется «без учета числа сроков», которые он ранее занимал. Для него оставляется возможность вновь идти на выбора главы региона.

Напомним, с 2010 года Татарстаном руководит Рустам Минниханов. Если поправки в конституцию будут одобрены, он сможет вновь избраться главой республики на следующих выборах и сможет занимать должность главы еще два срока.

Действующие полномочия господина Минниханова заканчиваются в 2025 году.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"