Из конституции Татарстана уберут упоминания о суверенитете

Согласно проекту поправок в Конституцию Татарстана, внесенному в Госсовет региона, в основном законе республики больше не будет упоминаться слово «суверенитет».

Так, в действующей редакции говорится, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ». Согласно проекту, в ст. 3 теперь будет сказано, что «единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ».

Также из основного закона республики убираются упоминания о договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ. Его срок истек еще в 2017 году. Впрочем, по всей видимости, такой договор по-прежнему будет упоминаться в ст. 1 Конституции. Эта статья может быть изменена только на референдуме.

Ожидается, что проект поправок будет рассмотрен на сессии Госсовета 23 декабря.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"